Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Diyarbakır'daki Hevsel Bahçeleri'nde anızların yakılmasından dolayı 3 farklı noktada yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede müdahale edilen yangının ağaçlık alana sıçramaması büyük bir faciayı önledi. İtfaiye ekipleri, yangınlardan ikisini söndürmeyi başardı. Diğer bölgedeki alevleri müdahale devam ederken, dumanlar şehir merkezinden görüldü. Öte yandan, güvenlik güçleri alanı yakanların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Diyarbakır Surları ve Hevsel Bahçeleri UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde UNESCO 39'uncu Dünya Miras Komitesi Toplantısı'nda, Diyarbakır Surları ile Hevsel Bahçelerinin 'Dünya Kültür Mirası' olarak tescillendi.

Hevsel Bahçeleri’nde 50 bin kök Hint keneviri ele geçirdi Diyarbakır polisi, geçtiğimiz yıl UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine giren Hevsel Bahçeleri’nde 50 bin kök Hint keneviri ele geçirdi.