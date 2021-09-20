Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir ikamette elektrik kontağından yangın başladı. Yangını fark eden çevre sakinleri o esnada evde olmayan ev sahibi ile itfaiye ekiplerine haber verdi.

EKİPLER TARAFINDAN MÜDAHALE EDİLDİ

Yangın yerine gelen Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangına müdahale etmeye çalıştı. Yoğun duman sebebiyle yangına müdahale etmede güçlük çeken ekipler, duman tahliye fanı kullanarak dumanı seyreltti.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Komşularının haber vermesi üzerine eve gelen ev sahibi, büyük üzüntü yaşadı. Gözyaşları içerisinde söndürme çalışmalarını izleyen ev sahibi kadını, komşuları sakinleştirmeye çalıştı.

EVDE MADDİ HASAR OLUŞTU

112 Acil Sağlık ekipleri de yaşanabilecek olumsuzluğa karşı bölgede hazır bekledi. Yangını söndüren itfaiye ekipleri, soğutma çalışması yaparken, evde maddi hasar oluştu.

Beyoğlu’nda tekstil atölyesinde yangın! Beyoğlu’nda bir tekstil atölyesinde çıkan yangında etkilenen 9 kişiye sağlık ekiplerince müdahale edilirken çıkan yangın itfaiye ekiplerinin uğraşlarıyla söndürüldü.

İzmir'deki sazlık yangını söndürüldü İzmir'in Ödemiş ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Yangında ölen ablasıyla aynı tabutu paylaştı Sakarya’nın Geyve ilçesinde misafirliğe gittikleri evde çıkan yangında hayatlarını kaybeden baba ve 3 çocuğun cenaze namazları Kocaeli’nin Derince ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından memleketleri Trabzon’a gönderildi. Cenaze töreninde, hayatını kaybeden 1 yaşındaki minik Eslem ve ablası ise aynı tabutla son yolculuğuna uğurlandı.