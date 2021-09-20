Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde bir pansiyonda olay meydana geldi. Hoşköy Sağlık Ocağına atanan Aile Hekimi Doktor Tezgül Şükrüoğlu’ndan (35) haber alamayan yakınları, pansiyon işletmecisine ulaşarak durumu bildirdi.

OTURUR VAZİYETTE ÖLÜ BULUNDU

Bunun üzerine Doktor Şükrüoğlu’nun kaldığı odaya giden işletmeci, doktorun oturur vaziyette hareketsiz olduğunu fark etti. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri, doktorun hayatını kaybettiğini tespit etti. Genç doktorun cansız bedeni otopsi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Acı haberi duyan doktorun yakınları ve sağlık camiası ise yasa boğuldu.

"HEPİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN"

Hoşköy Mahalle Muhtarlığından yapılan açıklamada, “Göreve başladığı günden bu yana hastaları için canla başla mücadele eden ve ileriye dönük bildiğim, vatandaşların sağlığı için güzel planları olan Aile Hekimimiz Tezgül Şükrüoğlu'nun vefatı hepimizi çok derinden üzmüştür. Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine, tüm sağlık camiasına Rabbim sabırlar versin. Hepimizin başı sağolsun. Mekanın cennet, kabrin nurla dolsun güzel yürek” ifadelerine yer verildi.

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