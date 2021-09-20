Kütahya Gediz'de feci bir kaza meydana geldi. Muzaffer Şahin yönetimindeki 64 AS 340 plakalı otomobil, Çavdarhisar Karayolu Yunuslar köyü yakınlarında karşı şeride geçerek Salim Alaca’nın kullandığı 64 SE 930 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
YARALILARIN DURUMLARI DA AĞIR
Kazada 64 AS 340 plakalı otomobilin sürücüsü Muzaffer Şahin (50), kızı Fadime Şahin (20), yeğeni Demet Aksu (24) ile diğer otomobilin sürücüsü Salim Alaca yaralandı. Kaza mahallinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılırken, araçta sıkışan Salim Alaca itfaiyenin uzun uğraşları sonucu araçtan çıkarıldı. Yaralılardan Fadime Şahin ve Sami Alaca götürüldükleri Çavdarhisar Devlet Hastanesinde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların da sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu ve hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.
Otomobil yolun kenarına uçtu! Kazada anne ve baba hayatını kaybetti İstanbul'un Pendik’te kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki sulama kanalına uçup takla attı. Kazada anne ile baba hayatını kaybederken 1 ve 4 yaşındaki iki çocuk yaralandı.
5 kişinin hayatını kaybettiği kazadan geriye son fotoğrafları kaldı Ankara'da 5 kişinin hayatını kaybettiği kazadan geriye, ölen 3 arkadaşın sosyal medya hesabından "Güzel şeyler olacak çünkü güzel dualarımız var" notuyla paylaştığı fotoğraf kaldı.
Kütahya'da 2 otomobil çarpıştı, ölü ve yaralılar var
Kütahya’nın Gediz ilçesinde meydana gelen kazada iki otomobilin kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada 2 kişi canından oldu 2 kişi de yaralı.
Kütahya Gediz'de feci bir kaza meydana geldi. Muzaffer Şahin yönetimindeki 64 AS 340 plakalı otomobil, Çavdarhisar Karayolu Yunuslar köyü yakınlarında karşı şeride geçerek Salim Alaca’nın kullandığı 64 SE 930 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
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