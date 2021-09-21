Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gaziantep'te aşı randevusu almasına rağmen aşısını yaptırmayan Mehmet Aslan, bir aile yakınının taziyesine gitti. Katıldığı taziyeden sonra rahatsızlanan Aslan'ın koronavirüs testi pozitifi çıktı. Delta varyantına yakalanan Mehmet Aslan, yoğun bakımda tedavi altına alındı. Aslan, aşı randevusu almasına rağmen aşı sırası geldiğinde yaptırmak için gitmediğini belirtti. Yaşadığı pişmanlığı tedavi gördüğü yoğun bakım odasından dile getiren Aslan, "Aşı çok önemliymiş keşke aşı olsaydım" ifadelerini kullandı.

"BÖYLE OLACAĞINI BİLSEYDİM HEMEN AŞI OLURDUM"

Hasta yatağından, aşı davetinde bulunan Aslan, herkesi aşı olmaya davet ettiğini belirterek, "Böyle olacağını bilseydim hemen aşı olurdum, aşı çok önemliymiş keşke aşı olsaydım. Aşı sürecini uzattım, hastalığa ciddi bakmadım, sonra da randevu aldığım yerde de randevuyu geçirdim ama çok pişmanım keşke aşı olsaydım. Aşı olmak konusunda biraz tereddütlüydüm, kimisi iyi olur, kimisi kötü olur dedi yaptırmadım ama yakalandığım için çok pişmanım" ifadelerini kullandı.

"ÇIKTIĞIM AN AŞI OLACAĞIM"

Vücudunun uygulanan tedaviye karşılık verdiğini ve iyileşmeye başladığını vurgulayan Mehmet Aslan, "Taziyeye gitmiştim, oradan bulaştı sanırım. Şu an çok iyiyim, hastanedeki personellerimizden Allah razı olsun çok yardımcı oldular. Daha önce annem de bu hastanede yatmıştı, o da iyi oldu, o da 28 gün yoğun bakımda yattı. İlk çıktığım an aşı olacağım" diye konuştu.

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