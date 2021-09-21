Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri, Bodrum açıklarında bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarını aldı. Belirtilen bölgeye giden ekipler, Yunanistan askeri unsurları tarafından Türk karasularına itildiği anlaşılan lastik bot içerisindeki 16 düzensiz göçmenle karşılaştı.

Göçmenleri bota alan Sahil Güvenlik, Bodrum Limanı’na getirdi. Göçmenler, Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Marmaris’te 15 düzensiz göçmen kurtarıldı Muğla’nın Marmaris ilçesinde Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 15 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yunanistan’ın Türk kara sularına bıraktığı 19 göçmen kurtarıldı Aydın Kuşadası’nda Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan 19 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkartıldı.