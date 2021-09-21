Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eynesil ilçesine bağlı Gümüşçay Mahallesi'nde akşam saatlerinde kan donduran bir olay yaşandı. İlçede oto elektrikçiliği yapan Murat Çetin (45) ile eşi Şennur Çetin (43) arasında tartışma çıktı. Cinnet getiren koca, eşini göpsünden tabancayla vurdu. Ardından tabancayı kendi kafasına dayadı ve tetiğe çekti. Komşuaların ihbarı üzerine daireye polis ve sağlık ekipleri geldi. Ekipler, yaptıkları kontrolde çiftin öldüğünü belirledi.

ARDINDAN DRAM ÇIKTI

Öte yandan, Şennur Çetin'in iki yıldır amansız bir hastalıkla mücadele ettiği öğrenildi. Kadının hastalığının son evresinde olduğu aktarıldı. Murat Çetin'in arkadaş çevresine sık sık "Ona bir şey olursa ben ne yaparım" dediği kaydedildi. Çiftin tek çocuklarının, bir süre önce askerden geldiği, olay esnasında da evde bulunduğu belirtildi.

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