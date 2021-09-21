Milas’ın Ortaköy Mahallesi’nde iki aracın lafa kadaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü 1 kişi de yaralandı. Hasan Ş.’nin kontrolünde seyreden 48 U 5556 plakalı Kia cip, karşı yönden gelen Bekir Coşkun’un kullandığı 35 LBC 43 plakalı Fiat ticari araç ile çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip ihbar edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı araç içerisinden çıkarılan Bekir Coşkun’un hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan diğer araç sürücüsü Hasan Ş. ise sağlık ekiplerinin yapmış olduğu ilk müdahalesinin ardından Milas Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kızlarını üniversite kaydına götüren aile kaza yaptı: 1 ölü, 3 yaralı Ankara'dan Samsun'a giden aile, otomobille takla attı. Feci kazada baba hayatını kaybetti, eşi ve çocukları yaralandı.
Otomobil yolun kenarına uçtu! Kazada anne ve baba hayatını kaybetti İstanbul'un Pendik’te kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki sulama kanalına uçup takla attı. Kazada anne ile baba hayatını kaybederken 1 ve 4 yaşındaki iki çocuk yaralandı.
Muğla'da iki araç çarpıştı, ölü ve yaralı var
Muğla’nın Milas ilçesinde meydana gelen kazada 2 araç kafa kafaya çarpıştı, ölü ve yaralılar var.
Milas’ın Ortaköy Mahallesi’nde iki aracın lafa kadaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü 1 kişi de yaralandı. Hasan Ş.’nin kontrolünde seyreden 48 U 5556 plakalı Kia cip, karşı yönden gelen Bekir Coşkun’un kullandığı 35 LBC 43 plakalı Fiat ticari araç ile çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip ihbar edildi.
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