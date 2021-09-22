Önemli günlerde renk ve ışık gösterileri yapılan FSM Köprüsü, alzaymır hastalığı için toplumsal farkındalığı artırma, tedavi-bakım olanaklarının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla "Dünya Alzaymır Günü" olarak kabul edilen 21 Eylül'de mor renkle aydınlatıldı.
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FSM Köprüsü alzaymır hastalığına dikkat çekmek için ışıklandırıldı
22.09.2021 - 01:35 | Son Güncelleme: 22.09.2021 - 01:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, Dünya Alzaymır Günü'ne dikkati çekmek için mor renkle ışıklandırıldı.
Önemli günlerde renk ve ışık gösterileri yapılan FSM Köprüsü, alzaymır hastalığı için toplumsal farkındalığı artırma, tedavi-bakım olanaklarının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla "Dünya Alzaymır Günü" olarak kabul edilen 21 Eylül'de mor renkle aydınlatıldı.
Etiketler : Fatih Sultan Mehmet köprüsü,fsm,
804130 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/804130.aspx
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