Adana'da meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi ise yaralandı. Şeyma C'nin (39) kullandığı 01 AFJ 570 plakalı otomobil, Kantar mevkisinde yoldan çıkarak devrildi. Kazada, sürücü Şeyma C. olay yerinde hayatını kaybetti.
KAZA ANA KIZI AYIRDI
Sürücünün 6 yaşında olduğu öğrenilen kızı E.E.C. ile annesi N.G. (51) bu kazada yaralandı. Yaralılar, Tufanbeyli Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Kozan Devlet Hastanesine sevk edildi. Sürücünün cenazesi, Tufanbeyli Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Kızlarını üniversite kaydına götüren aile kaza yaptı: 1 ölü, 3 yaralı Ankara'dan Samsun'a giden aile, otomobille takla attı. Feci kazada baba hayatını kaybetti, eşi ve çocukları yaralandı.
Uşak'taki feci kazada 11 yaşındaki sürücü öldü! Uşak'ın Sivaslı ilçesinde meydana gelen feci kazada minibüsle çarpışan motosikletin 11 yaşındaki sürücüsü öldü.
Adana'da feci kaza: Bir anne evlatsız, bir evlat da anasız kaldı
Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde meydana gelen kazada devrilen arabanın sürücüsü hayatını kaybederken annesi ve kızı yaralandı.
Adana'da meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi ise yaralandı. Şeyma C'nin (39) kullandığı 01 AFJ 570 plakalı otomobil, Kantar mevkisinde yoldan çıkarak devrildi. Kazada, sürücü Şeyma C. olay yerinde hayatını kaybetti.
Etiketler : adana kaza,haberler,