Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Doğu Anadolu, sonbahar mevsiminde kışı yaşıyor. Baharda sürülerini Erzincan dağlarında yaylalara çıkaran köylüler, havaların soğumasıyla Erzurum'a doğru dönüş yoluna çıktı. Köylüleri yolculukta kar ve tipi karşıladı. Erken kış sürprizi vatandaşları şaşırttı.

ERKEN KIŞ

Doğu Anadolu’ya beklenen kış erken geldi. İlkbaharda Erzincan’ın Tercan ilçesinden Erzurum’un İspir’in yaylasına çıkarılan koyun sürüsü kara yakalandı. Şavak aşiretinden Budak ailesine ait sürü, İspir Moryayla’da kar altında kaldı. Eylül’ün 23’ünde yağan kar çobanları şaşırtırken koyun sürüsünün kar altında geri dönüş yolculuğu devam etti.



METEOROLOJİ'DEN ZİRAİ DON UYARISI

Öte yandan Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğüne bağlı 12. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre 23.09.2021 günü saat: 16.00’dan, 26.09.2021 günü saat: 09.00’a kadar Erzincan ve çevresinde hafif zirai don hadisesi beklenmekte olduğu bildirildi.

Tarımsal ve zirai faaliyetlerle uğraşan vatandaşların meydana gelebilecek zirai don hadiselerine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmekte olduğu kaydedildi.

Doğu Karadeniz beyaza büründü Doğu Karadeniz’de dün akşam saatlerinden itibaren kar yağışı etkisini gösterdi. Karadeniz’in yüksek kesimleri beyaza büründü.

Kış erken geldi... 3 ilde kar bekleniyor Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 3 ilin yüksek kesimlerinde akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörülüyor.