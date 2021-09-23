Türkiye Gazetesi

Yurt genelinde hava soğudu. Birçok ilde sağanak etkili oldu. Bolu da ise yağmur kara dönüştü. İl merkezine 45 kilometre uzaklıkta ve 2 bin metre rakımda bulunan Kartalkaya Kayak Merkezi'nde öğle saatlerinde başlayan sağanak, yerini kar yağışına bıraktı. Yaklaşık 1 saat boyunca hafif şekilde yağan karla birlikte yeşil alanlar ve otellerin çatılar beyaz gelinliği giydi. Bölgedeki otellerde çalışanlar, karın bu sene beklemedikleri şekilde erken yağdığını söyledi.







Toroslar’a ilk kar düştü, festival heyecanı arttı ​Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, 30-31 Ocak 2021’de düzenleyeceği 2. Kar Festivalinin hazırlıklarına başlarken, Toroslar ilçesine bağlı Tırtar Mahallesinin yüksek kesimlerine de ilk kar düştü.



Erzurum’a mevsimin ilk karı Eylül ayında düştü Erzurum’da mevsimin ilk karı Palandöken Dağı'nın zirvesine ve Tekman yolu üzerine düştü. Eylül ayında gelen kar yağışı görenleri şaşırttı.