Türkiye Gazetesi

Bartın-Karabük karayolunun Kirazlıkköprü Barajı mevkiinde tünel içinde kaza meydana geldi. Uzman Çavuş Mehmet Akıncı’nın (23) idaresindeki otomobil Karabük’ten Bartın yönüne seyir halinde iken tünel girişinde kontrolünü kaybederek karşı şeride geçti. Bu sırada Akıncı’nın kullandığı otomobil karşı şeritten gelen Mert Y. yönetimindeki kamyonetle çarpıştı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kaza sırasında Karabük yönüne seyir halinde olan Rıdvan C. yönetimindeki hafif ticari araçta duramayarak kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kullandığı otomobilde sıkışan Uzman Çavuş Mehmet Akıncı’nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Akıncı’nın araçta sıkışan cansız bedeni itfaiye ekiplerince yapılan çalışma sonucu çıkarıldı.

Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü Mert Y. ise 112 Sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden Uzman Çavuş Mehmet Akıncı’nın Erzurum’da görev yaptığı ve memleketi Bartın’a yıllık izin için geldiği öğrenildi.

Karabük'te feci kaza: 2 ölü 6 da yaralı var Karabük’te hatalı sollama yaptığı iddia edilen kamyonetin otomobille kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı.