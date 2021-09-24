Türkiye Gazetesi

Profesör olarak üniversitelerde din eğitimi veren fakat içinde bir boşluk hissetmeye başlayan ve arayışa giren Fenter, 2004 yılında Hazreti Mevlâna'nın 22. kuşak torunu Esin Çelebi Bayru ile tanıştı. Mevlâna ile ilgili bilgiler alan Fenter, Bayru'nun daveti üzerine 2005'te geldiği Konya'da İslamiyeti daha iyi anlama fırsatı buldu. 2006 yılında Müslümanlığı seçen Profesör Fenter, İslam'a geçiş sürecini şöyle anlattı: Öğrencilerime verdiğim bilgiler bana hiç mantıklı gelmiyordu. Artık yapamayacağımı anladım ve papazlığı bırakıp kiliseden ayrıldım. Esin Çelebi Bayru ile tanıştım. Dinledim ve duyduklarım hoşuma gitti. Ona, 'Kendimi okyanusun dibinde hissediyorum ve hazinenin nerede olduğunu bilmiyorum' dedim. Bana, 'Aradığın için hazineyi zaten buldun' dedi. Beni çok etkiledi. Mevlâna Celaleddin-i Rumi’nin türbesinde dua ettim, onun beni çağırdığına inanıyorum. Bu yüzden ona yakın olmak için Konya'ya yerleştim.

İngiliz aktörden Müslüman karşıtlığı eleştirisi ABD'de 94. Oscar Ödülleri'nde adaylar arasında yer alan Pakistan asıllı İngiliz aktör Riz Ahmed, Müslüman karakterlerin ekranda olumsuz şekilde gösterilmesini veya hiç yer verilmemesini eleştirdi.