Türkiye Gazetesi

‘Dünyanın En Yaşlı İnsanı’ unvanına sahip olan 118 yaşındaki Kane Tanako, ismini Guinness Rekorlar Kitabı’na yazdırmıştı. Ancak sosyal medyadaki video ile tahtından oldu. Sosyal medyada kısa sürede popüler olan Pakistan'da yaşayan ve 300 yaşında olduğu iddia edilen kadının videosu Tanako'nun rekorunu ikiye katladı. Yaşlı kadının videosunun altına "Teyze ölmeyi unutmuş" ve "Ya teyze biraz yaşlı gösteriyor ben 400 sandım hatta" gibi yorumlar yapıldı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

300 yaşında olduğu iddia edilen Pakistanlı kadının videosuna sosyal medya kullanıcılarından yorum yağdı. Binlerce kişiden yorum yapılırken yeni bir rekor elde edilmiş oldu.

“TEYZE ÖLMEYİ UNUTMUŞ”

Gündem olan videonun altına gelen yorumlar ise , "17 yaşında gireceğim ve yaşlanacağım diye korkan ben ve 300 yaşında ısrarla yaşamaya devam eden teyze...", "Ya teyze biraz yaşlı gösteriyor ben 400 sandım hatta", "Ben de eğer kocamdan erken ölürsem kocam başkasıyla evlenir korkusuyla 300 yaşında kadar yaşayabilirim rekor saymasanız da olur" "Teyze ölmeyi unutmuş" yorumlarını yaptı.

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