AFAD, Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında saat 07.40'ta kıyıya 21 kilometre uzaklıkta 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.
Depremin derinliği 11.8 kilometre olarak ölçüldü.
Tokat'ta deprem oldu Tokat'ın Niksar ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem konutları 30 Ekim’de teslim edilecek İzmir’de 30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen depremden sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen 7 proje alanında bin 444 konutun yapım çalışmaları devam ediyor. Konutlar, İzmir depreminin yıldönümü 30 Ekim’de teslim edilecek.