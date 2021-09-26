Türkiye Gazetesi

Aydın'ın Efeler ilçesinde gece yarısı meydana gelen olay mahalleliyi sokağa döktü. Bir olaya kızan 45 yaşındaki A.A isimli şahıs, ailesinin yaşadığı evi ateşe verdi. Alevlerin kısa sürede tüm binayı sarması ile olayı gören çevre sakinleri 112'yi arayarak yardım istedi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, bir yandan yangına müdahale ederken diğer yandan da yangına uykuda yakalanan bina sakinlerini uyandırıp apartmanı tahliye etti.

KISA SÜREDE KONTROL ALTINA ALINDI

Mahallelinin gece yarısı sokağa dökülmesine neden olan yangında itfaiye, polis ve acil sağlık ekiplerinin aldığı tedbirler sayesinde alevler kısa sürede kontrol altına alarak çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü.

Korku dolu anların yaşandığı olayda, evi ateşe veren A.A. isimli şahıstan komşuları ve yangından mağdur olan yakınları şikayetçi olurken, gözaltına alınan öfkeli şahsın olaydan önce uyuşturucu madde alıp almadığının belirlenmesi için hastaneye götürüldüğü öğrenildi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Serdar Adanır da söndürme çalışmasına katıldı.

BİRBİRLERİNE SARILARAK İZLEDİLER

Babaları tarafından ateşe verilen evden canlarını zor kurtaran evin hanımı ile oğlu, evlerinin yanışını gözyaşları içinde birbirlerine sarılarak izlediler. Tamamen tahliye edilen binanın sakinleri olaydan sonra karakola giderek evi yakan şahıstan şikayetçi oldular.

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