Türkiye Gazetesi

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı motorize yunus ekipleri bir süredir takip ettikleri uyuşturucu satıldığı düşünülen aracı Levazım Mahallesi’nde durdurdu. Polis ekipleri aracın içerisindeki 28 yaşındaki Vedat S.ve 27 yaşındaki Fırat C.’nin hareketlerinden şüphelenerek araçta detaylı bir arama yaptı. Aracı arayan ekipler daha sonrasında şahısların üstünü aradı. GBT sorgularında da olumsuz bir duruma rastlamayan polis ekipleri o sırada saatine bakan sürücü Vedat S.’nin hareketlerinden şüphelenerek saatini kontrol etmek istedi.

SAATİN İÇİNDE UYUŞTURUCU MADDE ÇIKTI

Bu sırada saatin çalışmadığını fark eden polis, saati alarak incelemeye başladı. Yapılan incelemede saatin arka kapağının mıknatıs yardımıyla tutturulduğunu belirleyen polis ekipleri, saatin kapağı açınca şaşkında döndü. Polis ekipleri saatin kapağını açınca 5 parça halinde 3.5 gram kokain ele geçirdi. Araçta başka bir saat daha olduğunu belirleyen polis ekipleri onun da aynı mıknatıs sistemiyle kapatıldığını ve içinde yine 5 parça halinde 3.5 gram kokain olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan araçtaki 2 kişi polis merkezine götürülürken, araç detaylı arama yapılması için otoparka çekildi. Şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Aydın’da durdurulan aracın hava filtresinde uyuşturucu madde bulundu Kuşadası’nda gelen ihbar üzerine durdurulan aracın hava filtresinde 4 kilo 320 gram uyuşturucu madde ve tabanca ele geçirildi.