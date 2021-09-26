Türkiye Gazetesi

Bir süre önce Ukrayna’da tanışan Kristina Dziubenko ile Sivaslı Bekir Keskin çifti evlenme kararı aldı. Dziubenko, Sivaslı Keskin ile hayatını birleştirmeden önce Sivas’ın Şarkışla ilçesinde bulunan Muhsin Yazıcıoğlu Külliyesi Camii’nde düzenlenen ihtida töreninde Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.

CAMİ İMAMI GELİNE KURAN-I KERİM HEDİYE ETTİ

Kendi isteğiyle Müslüman olan Ukraynalı Kristina Dziubenko ile Bekir Keskin‘in dini nikahları cami imamı tarafından kıyılarak Ukraynalı geline Kur'an-ı Kerim ve başörtüsü hediye edildi. Ardından Şarkışla Belediyesi nikah salonuna geçerek çiftin resmi nikahını kıydı.

Yabancı gelin sayısı 18 bin 909 oldu 2020 evlenme oranları belli olurken, evlenen çiftlerin sayısı 2019 yılına oranla yüzde 10,1 azalarak 487 bin 270 oldu. Evlenen çiftlerin arasında yabancı gelinlerin sayısı 18 bin 909 olurken, yabancı damatların sayısı 3 bin 828 olarak saptandı.