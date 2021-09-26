İstiklal Caddesi'nde yangın paniği yaşandı, Büyük Parmakkapı Sokak’ta bulunan bir lokantanın jeneratöründen bilinmeyen bir sebeple dumanlar çıkmaya başladı. Çevredeki vatandaşlar çıkan dumanı fark ettiklerinde durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Ekipler hızlı bir şekilde olay yerine gelerek dumanlara müdahale edip, olası bir facianın önüne geçti.
PANİĞE KAPILAN MAHALLELİ KENDİNİ SOKAĞA ATTI
Dumanlar sebebiyle lokantanın yanında bulunan binadaki vatandaşlar paniğe kapılarak kendini sokağa attı. Dumanlar kısa süre içerisinde kontrol altına alındı. Olay sonrası ölen veya yaralanan olmadığı, maddi hasar meydana geldiği bildirildi. Ekipler dumanları kontrol altına aldıktan sonra olay yerinden ayrılırken, vatandaşlar da normale döndü.
Bayrampaşa’da bir iş yerinin çatısında yangın çıktı: O anlar drone ile görüntüledi Bayrampaşa’da üç katlı bir iş yerinin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Ufak patlamaların meydana geldiği yangında can ve mal kaybı yaşanmadı.
Oto elektrikçide LPG tüpü patladı, çıkan yangında 1 çocuk öldü Kayseri'de bir oto elektrikçide meydana gelen olayda LPG tüpünün patlaması sonucu yangın çıktı. Bu yangında 1 çocuk hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.
İstiklal Caddesi'nde korkutan yangın
İstiklal Caddesi’nde bulunan bir lokantada yangın çıktı. Paniğe sebep olan yangının jeneratörden kaynaklandığı öğrenilirken olayda ölen ve yaralanan olmaması sevindirdi.
İstiklal Caddesi'nde yangın paniği yaşandı, Büyük Parmakkapı Sokak’ta bulunan bir lokantanın jeneratöründen bilinmeyen bir sebeple dumanlar çıkmaya başladı. Çevredeki vatandaşlar çıkan dumanı fark ettiklerinde durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Ekipler hızlı bir şekilde olay yerine gelerek dumanlara müdahale edip, olası bir facianın önüne geçti.
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