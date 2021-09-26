Türkiye Gazetesi

Şanlıurfa'da sokak ortasıanda bir adam silahlı saldırganlar tarafından vurularak öldürülmüştü. Cinayeti araştıran ekipler, aynı gün maktülün kızının da ortadan kaybolduğunu öğrendi. Cinayet ve kayıp arasında bir bağ olup olmadığını araştıran emniyet güçleri, kayıp kızı buldu. Genç kızın kayıp olması ve babasının öldürülmesi olayında bir bağlantı olmadığı tespit edildi.

SOKAK ORTASINDA SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI

Edinilen bilgiye göre olay, 20 Eylül’de Suruç ilçesine bağlı Aydınlar Mahallesi Emekçi Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, Halfeti'de yol yapım şantiyesinde çalışan 44 yaşındaki Aziz Erkan, her zaman olduğu gibi işe gitmek için sabah saat 04.00 sıralarında evden çıktı. Sokakta yürüyen şahıs, kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından sırtından tüfekle vuruldu. Silah sesiyle uyanan mahalleli, Aziz Erkan'ın sokak ortasında yerde yattığını gördü. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Suruç Devlet Hastanesine kaldırılan Erkan, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

CİNAYETİ İŞLEYEN ZANLILAR YAKALANDI

Olayı araştıran polis ekipleri, cinayet zanlıları olarak A.Ş. ve C.Ş. kardeşleri gözaltına aldı. Emniyete götürülen kardeşlerden A.Ş.’nin Aziz Erkan’a hırsız sandığı için ateş ettiğini söylediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen her iki şahıs da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KAYIP KIZ, KONYA'DA BULUNDU

Olayın yaşandığı sabah Aziz Erkan'ın 20 yaşındaki kızı Esra'nın da aniden ortadan kaybolduğu belirlendi. Kızın kaybolması ile saldırının bağlantısının olup olmadığını araştıran polis ekipleri, Esra’nın aynı sabah Konya’ya gittiğini ve cinayetle bir bağlantısının olmadığını belirledi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Baba sokak ortasında öldürüldü, kızı kayıp Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde işe gitmek için evden çıkan ve sokakta yürüdüğü sırada sırtından vurularak öldürülen adamın 20 yaşındaki kızının da aynı saatlerde ortadan kaybolduğu ortaya çıktı.