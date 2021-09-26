Giresun'da jandarma uyuşturucu tacirlerine geçit vermiyor. Ekipler Bulancak ilçesi Aydındere beldesinde O.D., C.D., ve Ö.D. isimli şahısların kullandığı bir yayla evinde ve yasadışı ekilen orman arazisinde yapılan aramalarda 26 kilogram kubar esrar ve 60 kök kenevir ele geçirildi.
3 KİŞİ TUTUKLANDI
Olay ile ilgili olarak söz konusu 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Uyuşturucu satıcılarını çalışmayan saatleri ele verdi Levent’te kol saatinde sakladıkları uyuşturucuyu satan torbacılar, saatin çalışmadığını fark edince polis ekipleri tarafından yakalandı.
Aydın’da durdurulan aracın hava filtresinde uyuşturucu madde bulundu Kuşadası’nda gelen ihbar üzerine durdurulan aracın hava filtresinde 4 kilo 320 gram uyuşturucu madde ve tabanca ele geçirildi.
Giresun'da kilolarca kubar esrar ele geçirildi
Giresun'un Bulancak ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 26 kilogram kubar esrar ile 60 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.
Giresun'da jandarma uyuşturucu tacirlerine geçit vermiyor. Ekipler Bulancak ilçesi Aydındere beldesinde O.D., C.D., ve Ö.D. isimli şahısların kullandığı bir yayla evinde ve yasadışı ekilen orman arazisinde yapılan aramalarda 26 kilogram kubar esrar ve 60 kök kenevir ele geçirildi.
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