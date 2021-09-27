Türkiye Gazetesi

'Pes' dedirten görüntüler dün akşam saat 20.30 sıralarında Antalya Konyaaltı'nda kaydedildi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde park halindeki otomobilin sürücüsünün direksiyon başında hareketsiz olduğunu görenler durumu 112'ye bildirdi. İhbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Caddeye gelen sağlık ekipleri, adı Çetin Gamsız (61) olduğu öğrenilen kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, ölüm haberini duyup otomobilin yanına gelen Gamsız'ın ablası büyük üzüntü yaşadı.

CENAZEYİ GÖRMEYE ÇALIŞTILAR

Bu sırada çevrede toplanan vatandaşlar, çalışmaları meraklı gözlerle izledi. Bir kadının, cenazeyi görebilmek için olay yeri inceleme ekiplerinin cenazeyi kapatmak üzere kurduğu brandanın altına doğru eğilerek baktığı gözlendi.

Çetin Gamsız’ın cenazesi, savcı incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

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