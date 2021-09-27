Türkiye Gazetesi

Bir dönem Fenerbahçe ve Beşiktaş formalarını giyen eski futbolcu Sezer Öztürk trafikte dehşet saçtı. 19 Eylül Pazar günü saat 17.30 sıralarında Çekmeköy'de meydana gelen olayda, iddialara göre Halil İbrahim S. (24), babası, ağabeyi ve arkadaşlarıyla Paşaköy mevkiine mangal yapmaya geldi. Grup, araçlarını patika yolun kenarına park etti. Bu esnada yabancı plakalı araçla gelen eski futbolcu Sezer Öztürk ve arkadaşı patika yoldan aracıyla geçmek için yol istedi.

SEZER ÖZTÜRK ATEŞ AÇTI

Halil İbrahim S. yol vermek istediği sırada ikili arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüştü. Sezer Öztürk’ün arkadaşı ve Halil İbrahim S.’nin ailesi ve arkadaşlarının da olaya müdahale olmasıyla kavga büyüdü. Sezer Öztürk lüks otomobilinden ateş açtıktan sonra olay yerinden uzaklaşırken, yaşanan arbedede Halil İbrahim S. kaçarak vatandaşların bulunduğu alana girmeye çalıştı.

Sezer Öztürk, 2015 yılında futbolculuk kariyerini noktaladı.

O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA

Silah ve bıçakların kullanıldığı kavgada Halil İbrahim S. hayatını kaybetti. Baba Haydar G., ağabey Duran S. ve arkadaşları Sezgin Y. ile Metin A. ise yaralandı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, hayatını kaybeden Halil İbrahim S.’nin kurşunlardan kaçmaya çalıştığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Öte yandan, hayatını kaybeden Halil İbrahim S.’nin evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden Halil İbrahim S.’nin Nişantepe mezarlığına defnedildiği belirtilirken yaralanan vatandaşların hastanede tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

"HER ŞEY BİR ANDA OLDU"

Olayı gören mahalle sakini Emre Sepetçi, "Ölen arkadaş buradan koşmaya başladı, onları kovalamış. Öldüren kişi araçla geldiği ortak noktada karşılaştılar. Ölen kişi kaçmayı başlayınca gürültüye dışarı çıktık. 'Siz karışmayın, sizlik bir durum yok, hedefim o' dedi. Silahı çatır çatır sıkmaya başladı, adamı öldürdü. Her şey bir anda oldu ne olduğunu anlayamadık. Planlı projeli bir olay, adamı gözümüzün önünde öldürdü. Mahalle ayağa kalktı, 2 el halkın üzerine ateş açtı. Yabancı plakalı aracıyla kaçmaya başladı" diye konuştu.

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