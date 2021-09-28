Konya'da boğazına kusmuğu kaçan bebek hayatını kaybetti. Odasında uyutulan iki aylık bebek F.K'nin yanına geldiğinde nefes almadığını fark eden ailesi, bebeği Beyşehir Devlet Hastanesi'ne götürdü.
1 SAAT KALP MASAJI YAPILDI
Babası tarafından hastaneye getirilerek acil servise alınan bebeğin kalbinin durduğu anlaşıldı. Sağlık ekipleri bebeğe bir saat süren kalp masajı yaptı ama sonuç alınamadı. Bebeğin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Bebeğin boğazına kaçan kusmuğun soluksuz bırakarak boğularak ölümüne neden olduğu, ancak kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından belli olacağı öğrenildi.
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Konya'da boğazına kusmuğu kaçan 2 aylık bebek boğularak öldü.
Konya'da boğazına kusmuğu kaçan bebek hayatını kaybetti. Odasında uyutulan iki aylık bebek F.K'nin yanına geldiğinde nefes almadığını fark eden ailesi, bebeği Beyşehir Devlet Hastanesi'ne götürdü.
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