Türkiye Gazetesi

Baran Kıyak’ın kullandığı metal ürünlerin yüklü olduğu tır motor kısmından alev aldı. Kupa kısmında başlayan yangın kısa süre içinde büyüdü. Metal Ürünlerin Yüklü olduğu tırın kupa kısmı tamamen yandı.

TAMAMEN KÜL OLDU

Çevrede bulunan diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine Beykoz, Sancaktepe, ve Ömerli itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaşanan olayda can kaybı yaşanmazken tırın kupa kısmı tamamen kül oldu. Yangından dolayı Kuzey Marmara Otoyolu Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Polis ekipleri yangından dolayı çevrede önlem alırken, Yanan tırın tamamen söndürülmesinin ardından yol kademeli olarak trafiğe açıldı.

Tek katlı ev alevlere teslim oldu Karabük’ün Ovacık ilçesinde çıkan yangında tek katlı ahşap ev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Alev alan motosiklet küle döndü Aydın’ın Efeler ilçesinde park halindeki motosiklet bir anda yanarak kullanılmaz hale geldi.