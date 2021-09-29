Türkiye Gazetesi

Öğle saatlerinde Ankara’nın Nallıhan ilçesine bağlı Ömerşeylerler yaylasında traktör sürücüsü Nuri Demir (76) ormanlık alanda çalışırken aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek 10 metre yükseklikten yuvarlandı.

Kazayı gören eşi durumu jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen 112 acil servis ekipleri yaptıkları ilk kontrolde Demir’in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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