Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını “soykırım” olarak tanımlamasının ardından Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, birçok Müslüman ve Türk’ün katledildiği, ibadethanelerinin kurşunlandığı ve fırınlarda Türklerin yakıldığı Kozan ilçesinde, Ermenilerin zulmünü belgelemek üzere mezalimin yaşandığı fırını, Türkçe İngilizce tabelalar astırıp ziyarete açtı. Başkan Özgan, Kozan'da birçok fırında mezalim yaşandığını belirterek “Ermeniler ve Fransızlar hem suçlu hem de güçlü. Hocalı katliamını görmezden gelip Ermeni ve haçlı lobisi algı ile bizim soykırım yaptığımızı iddia ediyor. Biz de onların ilçemizde Türkleri diri diri yaktığı tarihçiler tarafından katliamın belgelendiği bu fırını ziyarete açtık. Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu Hocamız tarafından hazırlanan metni de Türkçe İngilizce olarak astık” diye konuştu.

Ermenilerin yeni terör örgütü: POGA Asılsız Soykırım İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMED) Başkanı Savaş Eğilmez, Ermenilerin Askerî Yurtsever Okulu (POGA) adı altında yeni bir terör örgütü kurduğunu belirterek “POGA 29 Mart 2021'den bu yana, kurduğu sözde okul çatısı altında farklı yaş gruplarından topladığı militanlara askerî eğitim veriyor” dedi.