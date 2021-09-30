Türkiye Gazetesi

Yıllarca süren kiracı ile ev sahibi arasındaki tartışma yargıda son buldu.

Temyize giden mahkeme kararını Yargıtay 8. Hukuk Dairesi bozarak; kira süresinin 2 yıl olduğu, davacıların haksız saldırının önlenmesi amacıyla taleplerinden vazgeçtiklerini beyan ettiğine dikkat çekildi.

YARGITAY KÖTÜ NİYET OLARAK DEĞERLENDİRDİ

Kararda; “Davalının elbirliği maliklerinden yalnızca biri ile kira sözleşmesi yapmakla kötü niyetli olduğunun ve her bir ortağın veraset ilamındaki payı oranında haksız işgal tazminatı talep edebileceğinin kabulü gerekir. Her ne kadar dava dışı müfidenin yaptığı kira sözleşmesi geçersiz ise de bu husus dava konusu yapılmaktan vazgeçilmiştir. Hal böyle olunca, haksız işgal tazminatı istemi yönünden yukarıda yazılı ilkelere göre inceleme yapılarak sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile sonuca gidilmesi doğru değildir” ifadeleri yer aldı.

"KİRACI ÖLSE DE SÖZLEŞME MİRASÇILARI İLE GEÇERLİDİR"

Davalı kararın düzeltilmesi talebiyle Yargıtay’a başvurdu. Yargıtay da emsal nitelikte bir karara imza attı. Davada, kira sözleşmesinin kiralayanın ölümü ile sona ermeyeceğine, mülk sahibinin ölümü durumunda da tüm mirasçıların kendiliğinden kiralayan sıfatını kazandığına ve kira sözleşmesinin devam edeceğine hükmedildi.

"KİRACI ÖLSE BİLE KİRADAN MİRASÇILARI SORUMLUDUR"

Kararda; “Çekişme konusu 16 parsel sayılı taşınmazın davacıların murisi adına kayıtlı olduğu anlaşılmaktadır. Kayıt maliki tarafından 01/05/2005 başlangıç tarihli ve üç yıl süreli yazılı kira sözleşmesi ile davalı şirkete kiraya verildiği hususunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmamaktadır. Geçerli olan bir kira sözleşmesi ya tarafların birbirine uygun fesih bildirimi ile ya mahkeme kararı ile ya da kiralananın yok olması ile sona erer. Kayıt malikinin 2007 tarihinde vefat etmesi ile tüm mirasçıları kiraya veren sıfatını kendiliğinden kazanırlar. Mirasçılardan biri tarafından murisin ölümünden sonra yapılan kira sözleşmesi, kayıt maliki ile yapılan 01/05/2005 başlangıç tarihli kira sözleşmesini sona erdirmez.

Hal böyle olunca davalının dava konusu taşınmazı 01/05/2005 başlangıç tarihli kira sözleşmesine dayanarak kiracı sıfatıyla kullandığı bu seferki incelemeden anlaşılmakla davalı vekilinin karar düzeltme isteminin kabulü ile 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kararının onanmasına oy birliği ile hükmedilmiştir.” denildi.

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