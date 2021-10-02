Türkiye Gazetesi

Başhekim Doç. Dr. Serdar Deniz, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine ambulansla getirilen kişinin 3 hemşireyi rehine alması ile ilgili yazılı açıklamada bulundu. Başhekim yaptığı açıklamasında dün ambulansla hastaneye getirilen bir kişinin saat 21.59'da herhangi bir kayıt işlemi ve muayenesi yapılmadan, ambulanstan kaçarak acil servisin yan koridorunda birkaç odaya girmeye çalıştığını belirtti. Ambulansla kaçan şahsın hemşire dinlenme odasına girdiğini aktaran Deniz sözlerini şöyle sürdürdü:

HEMŞİRE ODASINDAKİ HEMŞİRELERİ REHİN ALDI

"Bu esnada dinlenme odasında bulunan 2 hemşire arkadaşımız ve hemen kendisinin ardından odaya giren 1 hemşire arkadaşımızı rehin almıştır. Saat 22.10'da güvenlik ve emniyet ekipleri kapıyı kırarak içeri girmiş ve şahsı etkisiz hale getirmiştir. Şahıs 22.12'de odadan çıkarılmıştır. Bu süreçte, hemşirelerimizde hayati tehlike arz eden herhangi bir yaralanma olmamıştır. Gece gündüz demeden fedakarca mesleğini icra eden sağlık çalışanlarımızın maruz kaldığı şiddetin her türünün karşısında olacağımızı, şiddetin önlenmesi ve cezasız kalmaması için elimizden geleni yapacağımızı bildirmek istiyoruz. Üç hemşire arkadaşımıza ve tüm sağlık camiamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sağlık çalışanlarının kanayan yarası olan bu çirkin saldırıyı tekrar şiddetle kınıyor ve bir daha bu gibi durumların yaşanmamasını temenni ediyoruz."

Para karşılığı sahte aşı yapan hemşirelerin ifadesi ortaya çıktı İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olmamış kişileri, para karşılığında aşı olmuş gibi gösterdikleri iddiasıyla tutuklanan hemşirelerin ifadelerinin detaylarına ulaşıldı.