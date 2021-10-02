Türkiye Gazetesi

Aydın'da hırsızlar bu defa çalmaya kalktıkları şeyele pes dedirtti. Nazilli'de bulunan bir mezarlığa giden zanlılar, kapıyı sırtlayıp çaldı. Kapıyla birlikte hurdacının yolunu tutan şahıslar, polisler tarafından yakalandı.

İHBAR ÜZERİNE YAKAYI ELE VERDİLER

Olay, Yeni Sanayi Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Evranlı Mezarlığı'nın giriş kapısı yerinden sökülerek çalındı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yaptıkları araştırmalarda kapıyı çalan şüphelilerin Y.U. ve A.E. olduklarını tespit etti.



Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, 2 şüpheliyi çaldıkları kapıyı Yeni Sanayi Mahallesi'nde bir hurdacıya satmak isterken suçüstü yakaladı. Çalınan kapı Nazilli Belediyesi'ne teslim edilirken, Y.U. ve A.E. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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