Türkiye Gazetesi

İzmit'te çakmağının gazının bitmesi üzerine doldurmak için yeltenen şahıs, gazın patlaması ve yangın çıkarması üzerine feci şekilde yaralandı. O esnada evde olan bir kişi daha yaralanırken, evde büyük hasar oluştu.

YANGIN KISA SÜREDE BÜTÜN EVİ SARDI

Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Çukurbağ Mahallesi Bahariye Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan 4 katlı binanın 3. katındaki evde yaşayan vatandaş, çakmağına gaz doldurmak istedi. Gazın bir anda patlaması neticesinde yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede büyüyerek evi sardı. Yangının çıktığı evde bulunan 2 kişi yaralandı.

SOKAĞIN PARK EDİLEN ARAÇLARLA DOLMASI İTFAİYE EKİPLERİNİ GECİKTİRDİ

Yangını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Cadde’deki yoğun araç parklanması sebebiyle, olay yerine güçlükle ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sebebi ile panik yaşayan vatandaşlar ise sokakta ekiplerin söndürme çalışmalarını izledi.

YARALILARIN HASTANEDEKİ TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Yangın sebebiyle vücutlarının çeşitli yerlerinde yanık oluşan yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı.

Ekipler yangınla ilgili inceleme başlattı.

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