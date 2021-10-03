Türkiye Gazetesi

Maltepe ilçesine bağlı Yalı Mahallesi’nde saldırgan tavırlar sergilediği gerekçesiyle köpeğini zorla kulübesinden çıkaran Arslan Adnan G. köpeğine yumruk atmaya başladı. Yaşanan anlar cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. Sosyal medyada büyük tepki çeken görüntülerin ardından köpeği yumruklayan Arslan Adanan G., Maltepe Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Mobil Park ekipleri tarafından gözaltına alındı.

“GÖRÜNTÜLERİ İZLEYİNCE ŞOK OLDUK”

Cumhuriyet Polis Merkezi'ne getirilen Arslan Adnan G. verdiği ifade de, "Köpeğe bir anlık sinirle, istem dışı vurdum." dediği öğrenildi. Şiddet gören köpek geçici olarak Çekmeköy'de bulunan özel bir hayvan oteline yerleştirildi. Onur Durmuş isimli mahalle sakini, "Öncesinde böyle bir şey olduğunu duyuyorduk. Görüntüleri izleyince şok olduk. İnsana vurur gibi hayvana vuruyor. Yazıktır, günahtır. Hayvana karşı şiddetin her zaman karşısındayız.” şeklinde konuştu.

Hayvan hakları konusunda son bir yılın en önemli gelişmesi: Kanun değişikliği Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Yönetim Kurulu Üyesi Senem Demirel Acar, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'ndaki yapılan değişikliğin Türkiye’deki hayvan hakları konusunda son bir yılda gerçekleşen en önemli gelişme olduğunu belirtti.