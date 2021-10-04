Türkiye Gazetesi

DUYGU YILMAZ

Sonbahar denilince ilk akla bu güzel havalarda yapılacak olan tabiat yürüyüşü gelir. Sararan yaprakların yer aldığı bir yürüyüş rotası hem kent hayatının yorgunluk ve stresini atmanızı sağlayacak hem de spor yaparak sağlıklı bir hayata adım atmış olacaksınız.

> Malum sonbahar çok sert ve soğuk olmayan rüzgârlı bir ay. Hâliyle bu havalar uçurtma uçurarak keyifli bir gün geçirmenize oldukça imkân tanır. Çocuklarınızla hafif esen havada piknik yapıp, sonrasında da gökyüzünde uçurtmanın süzülüşünü izlemek istiyorsanız şimdi tam zamanı...

> Bu mevsimde pencerenizden süzülecek olan yağmur damlalarını da unutmamak gerek. Yağmurlu havalarda evi sinemaya çevirmeye ne dersiniz. Tek ihtiyacınız sevdikleriniz, güzel bir film, patlamış mısır ve battaniye!

> Kapalı havaların içinizi bunaltmasına izin vermeyin. Evde geçireceğiniz günlerden bazılarını ‘kitap okuma günü’ ilan edin. Telefonunuzun sesini kısın, sıcacık kahvenizi alın ve sayfaların arasında yolculuğa çıkın.

> Kendinize güzel bir hobi arayışı içindeyseniz fotoğrafçılığa da adım atabilirsiniz. Bu mevsim ışık ve renkleriyle âdeta görsel bir şölen sunuyor. Hem görülecek yerler listenizi ziyaret edip hem de o anları kayıt altına alabilirsiniz. Üstelik sonbaharın göz kamaştıran renkleri fotoğraflara filtre ekleme derdinden de kurtarıyor.

Kars yazdan kışa geçti: Sonbaharda kar manzarası Doğu Anadolu Bölgesi'nin soğuk iklimli ili Kars, Eylül ayında beyaz gelinliğini giydi.

Yuvanızı sonbaharın huzuruna hazırlayın Hava sıcaklıklarının düşmesiyle tatil sezonu kapanırken elbise dolabımızı da yeni mevsime hazırlamaya başladık. Kendimizi nasıl farklı havaya hazırlıyorsak evimizde de birkaç küçük değişiklikle sonbahar rüzgârı estirebiliriz.

Gardırobunuz sonbahara hazır mı? Soğuyan hava ve sonbahar hüznü ile dolabımız da yazın cıvıltısından ister istemez uzaklaşır. Bol yağmurlu günler göreceğimiz bu mevsim için dolabınızı elden geçirmenin zamanı geldi.