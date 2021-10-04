Türkiye Gazetesi

Van Gölü'nün fotoğrafını çeken astronot Kate Rubins'e fahri hemşehrilik teklif edildi. Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Uzay Aracı Sistem Yöneticisi Sırrı Oğuz, Van Gölü fotoğrafını çeken astronot Rubins'e Van'dan fahri hemşehrilik verilmesi teklifi yapıldığını kaydetti. Eğitim Bilimleri Okulları'nca Uzay Haftası kapsamında çevrim içi yapılan "1. Online Uzay Sempozyumu"nda konuşan Oğuz, uzay alanında çalışmak isteyen gençlere bu alanda bilgi birikimi sağlamaları ve kendilerini yeterince geliştirmeleri tavsiyesinde bulunarak, yabancı dil öğrenmenin de şart olduğunu anlattı.

Türkiye Uzay Ajansı'nın (TUA) kurulmasının başta farkındalık adına önemli bir atılım olduğunu ve desteklediğini belirten Oğuz, şöyle konuştu: "TUA Başkanı Serdar Bey'le de görüşme imkanım olmuştu. Türkiye'ye tatile geldiğimde Sinop'ta denk geldik kendisiyle. Orada da testler yapıyordu. Bir de en büyük avantajı Türkiye'de uzay mühendisliğiyle ilgilenen gençlere alan açılmış olacak. Gençlere ilham verecektir. Uzay alanı öyle bir yarış ki bu işin uzmanlarıyla ciddi ciddi çalışarak ve ciddi bütçeler ayırarak devam edilmeli. Bütçeleri ciddi hale getirerek bunlara devam etmemiz gerekiyor ki diğer ülkelerle yarışalım."



VAN GÖLÜ FOTOĞRAFI BİRİNCİ SEÇİLDİ

Astronotlardan Türkiye'de en fazla tanınanlardan birinin Kate Rubins olduğunu dile getiren Oğuz, "NASA'da görev yapan astronotların çektiği fotoğraflar arasında Astronot Kate Rubins'in çektiği Van Gölü fotoğrafı birinci seçildi. Van'dan arkadaşlar benimle iletişime geçip fotoğrafı çeken Astronot Kate Rubins'e fahri hemşehrilik vermek istedi. Türkiye'ye de davet etmek istediklerini söylediler. Onu da yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.



Van Gölü’ne oy yağmuru: NASA’nın sitesi çöktü ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) düzenlediği ‘Dünya Turnuvası' isimli online yarışmada finale kalan Van Gölü'nün uzaydan çekilen fotoğrafı için oylama seferberliği başlatıldı.



Van Gölü fotoğrafı, NASA'nın yarışmasında birinci oldu ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) düzenlediği çevrim içi fotoğraf yarışmasında, uzaydan çekilen Van Gölü fotoğrafı, finale kalan iki fotoğraf arasından birinci oldu.



Van Gölü fotoğrafı birinci olan Astronot Rubins Van’ın tanıtım elçisi oldu ABD Havacılık ve Uzay Ajansı’nın (NASA) düzenlemiş olduğu “Dünya Turnuvası” adlı online fotoğraf yarışmasında Van Gölü’nün uzaydan çekilmiş görseli oylamada birinci olunca fotoğrafı çeken Astronot Kate (Keyt) Rubins Van’ın tanıtım elçisi oldu.



Van Gölü’nün uzaydan fotoğrafını çeken astronot Dünya'ya döndü Dünya'nın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü’nün uzaydan fotoğrafını çeken ve bu nedenle son zamanlarda Türkiye’de adı sıkça duyulan NASA Astronotu Kate Rubins Dünya'ya döndü.