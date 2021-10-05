Türkiye Gazetesi

İstanb Güngören'de servis aracının kontrolünü kaybeden şoför korkuluklara çarptı. Çarpmanın etkisiyle tramvay yoluna devrilen minibüs nedeniyle yol trafiğe kapatıldı.

Abdi İpekçi Caddesi Merkez Mahallesi'nde seyir halindeki 34 LGB 776 plakalı servis minibüsü, kontrolden çıkarak yol kenarındaki korkuluklara çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs tramvay yoluna devrildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Minibüsün devrilmesi sonucu tramvay hattında bir süre ulaşım aksadı

Yaralanma veya can kaybının yaşanmadığı kaza nedeniyle yol trafiğe kapatılırken, Bağcılar-Kabataş tramvay seferleri bir süre Güngören İstasyonu'ndan yapıldı. Minibüsün çekilmesinin ardından tramvay ve yol trafiğe açıldı.

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