Türkiye Gazetesi

2018 yılında Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü’nden mezun olan 21 yaşındaki B.E., iş aradığı süreçte bir arkadaşı aracılığıyla U.Ç.(26) ile tanıştı.

'VÜCUT KİTLE İNDEKSİNİ BELİRLEYECEĞİM' YALANI

Eczacı kalfası olan U.Ç, genç kıza özel bir havayolu firmasında kabin memuru olarak çalıştığını ve hostes olması konusunda kendisine yardımcı olacağını söyledi.

Genç kızdan vücut kitle indeksini belirleyip, kabin görevlisi olup olmadığının değerlendirilmesi için çıplak fotoğraf ve videolarını göndermesini istedi.

Durumdan rahatsız olan B.E. teklifi reddetti ancak U.Ç. ısrarla genç kızı arayarak ikna etmeye çalıştı.

3 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Sanığın aramalarından rahatsız olan B.E., savcılığa başvurarak U.Ç. hakkında suç duyurusunda bulundu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından U.Ç. hakkında “cinsel taciz” suçundan 4 buçuk aydan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasına, müşteki B.E. ve sanık U.Ç. katıldı.

“ŞİKAYETÇİYİM”

Müşteki B.E., bir arkadaşı aracılığıyla sanıkla tanıştığını, kendisine kabin memuru olmak istediğini söylediğini, sanığın kendisinden çıplak fotoğraf ve videoalarını göndermesi halinde vücut kitle indeksinin belirleneceğini ve ona göre işe alınacağını söylediğini anlattı. Daha sonra kendisini defalarca kez aradığını ancak cevap vermediğini söyleyerek, “Şikayetçiyim, cezalandırılsın” dedi.

Sanık U.Ç. savunmasında, “Ben olay tarihinde kabin memurluğu sınavına girmiştim. Müşteki de bu işe girmek istiyordu, benimle iletişime geçti. Ben de kendisine boy, kilo ve kitle indeksine ilişkin bilgiler verdim" dedi.

“GÖZ KARARIMLA KENDİSİNE YARDIMCI OLMAK İSTEDİM”

Mahkeme hakimi sanığa, “Bir insanın fotoğrafıyla gerçekten vücut kitle indeksi ölçülür mü?” diyerek müştekiden çıplak fotoğraf isteyip istemediğini sordu. Sanık ise, “İç çamaşırlı fotoğraflarını istedim. Bu fotoğrafa bakıp kilo ve boyunu değerlendirecektim. Ben sadece kendi göz kararımla kendisine yardımcı olmak istedim” diyerek kendini savundu. “Hangi havayolu şirketinde çalışıyorsun?” sorusuna ise, “Ben eczacı kalfasıyım. Havayolu şirketinde çalışmıyorum” diye cevap verdi. Sanık U.Ç. son sözünde,“Yanlış anlaşıldım. Özür diliyorum” diyerek beraatini istedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme, 3 yıla kadar hapsi istenen sanık U.Ç.’yi “cinsel taciz” suçundan 3 bin lira para cezasına çarptırdı.

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