Türkiye Gazetesi

Köyceğiz-Menteşe kara yolu Döğüşbelen Mahallesi kavşağı acı bir kazaya sahne oldu. Bisikletiyle eve giden 6 yaşındaki birinci sınıf öğrencisi Arif Coşkun, yolun karşısına geçmek istedi. Bu esnada Ümit G. (35) hafif ticari aracıyla çocuğa çarptı. Sürücü, sağlık ekiplerini arayıp yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler, küçük Arif'in öldüğünü belirledi. Polis, Ümit G'yi gözaltına aldı.

Küçük Arif'ten geriye bisikleti kaldı.

7 yaşındaki çocuk uyurken üzerinden kamyon geçti Çorum'da tarlada çalışan ailesinin yanında zaman geçirirken uykusu gelen çocuk, kamyon şoförünün görmemesi üzerine uyuduğu yerde aracın altında kalıp öldü.

16 yaşındaki çocuk dayı katili oldu Edirne'de sokak ortasında dayısıyla kavga eden 16 yaşındaki çocuk, belinden çıkardığı silahla dayısını vurup öldürdü.