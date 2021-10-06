Türkiye Gazetesi

Trafik kazası yine bir cana mal oldu. Adıyaman'da bir yakının taziyesine gitmek üzere yola çıkan vatandaşlar, karşıdan gelen araçla çarpışıp yaralandılar. İki araçta bulunan yolcu ve sürücüler ekiplerce hastaneye yetiştirilse de, ağır yaralanan Abuzer Sönmez, tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı.

Yaralılara ilk müdahale, olay yerine gelen ekipler tarafından yapıldı.

TAZİYEYE GİDERKEN KENDİ CENAZESİ ÇIKTI

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman’dan Samsat istikametine gitmekte olan Ahmet Turhan idaresindeki otomobil ile Samsat ilçesinden Doğanca köyü istikametine giden Mustafa Sönmez idaresindeki hafif ticari araç çarpıştı.



Meydana gelen kazada sürücülerden Mustafa Sönmez, Ahmet Turhan ile hafif ticari araçta bulunan Besi Sönmez, Abuzer Sönmez ve Mehmet Sönmez yaralandı. Kaza sonrası olay yerine AFAD ekipleri, 112 Acil Sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler tarafından araçlardan çıkarılan yaralılar ambulanslara alındı. Burada ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Abuzer Sönmez yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sönmez ailesinin hayatını kaybeden bir yakınlarının taziyesine gittikleri öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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