Türkiye Gazetesi

Beyoğlu ve Fatih ilçelerinin yanı sıra il genelinde bir çok noktada gerçekleştirilen uygulamaya narkotik suçlarla mücadele, mali suçlarla mücadele, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, özel harekat, çevik kuvvet, deniz liman şube ve trafik ekiplerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis ekibi destek verdi.

GBT KONTROLLERİ YAPILDI

Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde silah, bıçak, uyuşturucu madde taşıyan şüpheliler ve aranan şahıslar üzerinde duruldu.

ARAÇLAR DİDİK ARANDI

Araçlar didik didik aranırken bagajda bulunan valiz ve çantalar da narkotik köpekleri yardımıyla kontrol edildi.

Polis helikopteri denetime havadan destek verirken ekiplerin çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Yeditepe Huzur uygulamasında İstanbul Boğazı'nda kuş uçurtulmadı İstanbul genelinde düzenlenen “Yeditepe Huzur” uygulamaları kapsamında Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekiplerince, balıkçı, gezi ve tur tekneleri ile özel yatlara, yönelik denetimler gerçekleştirildi.

İstanbul'da helikopter destekli “Yeditepe Huzur” uygulaması ​İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ekipleri tarafından il genelinde helikopter destekli ’Yeditepe Huzur’ uygulaması yapıldı. Uygulamada narkotik arama köpekleri durdurulan araçları didik didik aradı.