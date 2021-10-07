Türkiye Gazetesi

Kaza Bursa otobanı Kestel ilçesi Seymen mahallesi mevkiinde meydana geldi. Bursa'dan Yenişehir istikametine seyir halinde olan sürücü Ö. G. Yönetimindeki 06 FL 4740 plakalı otomobil, otobana çıkan ayıya çarptı.

Kaza sonucu aracın altında kalan ayı telef oldu. Şans eseri araçta yaralanan olmadı. Telef olan ayı ekiplerce yoldan kaldırıldı.

Taziye yolunda feci kaza! Ölü ve yaralılar var Adıyaman'da iki aracın çarpışması üzerine, 1 kişi öldü, 4 kişi ise yaralandı. Ölen vatandaşın, bir yakınının taziyesine gitmek için yola çıkmış olduğu öğrenildi.

Ankara'daki kazada 3 kişi hayatını kaybetti Ankara-Bolu yolunda meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçerek 2 çekiciye çarptı. Feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.