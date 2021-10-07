İzmir-İstanbul Yolu üzeri Manisa girişinde yolcu otobüslerine yönelik uygulama yapan polislerce D.A. isimli şahsın çantasında 100 ve 50 liralık sahte paralardan oluşan toplam 130 bin TL sahte para ele geçirildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan D.A. ifadesinin ardından parada sahtecilik suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Sahte parayla dolandırdılar: Gerçeği ATM’de öğrendi Kırıkkale'de bir vatandaş, sattığı 3 bin 250 liralık telefonun parasını ATM üzerinden yatırmaya çalıştığı esnada paraların sahte olduğunu fark etti. Polise şikayette bulununca KOM polisleri harekete geçti. Ekipler tarafından yapılan operasyonda da 21 bin 650 Türk Lirası sahte banknot ele geçirildi, 1 kişi de gözaltına alındı.
6 ilde piyasaya sahte parayı süren şebekeyi jandarma yakaladı Zonguldak’ta İstanbul ve Kocaeli’den temin edilen sahte paraları piyasaya sürdükleri tespit edilen 5 şüpheli, jandarmanın operasyonuyla kıskıvrak yakalandı. Bin 550 TL değerindeki sahte paraya da el konuldu.
Çantasında 130 bin TL sahte para ile yolcu otobüsünde yakalandı!
İzmir-İstanbul yolu üzerinde polislerin arama yaptığı yolcu otobüsünde bir kişi çantasında sahte 130 bin TL ile yakalandı.
İzmir-İstanbul Yolu üzeri Manisa girişinde yolcu otobüslerine yönelik uygulama yapan polislerce D.A. isimli şahsın çantasında 100 ve 50 liralık sahte paralardan oluşan toplam 130 bin TL sahte para ele geçirildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan D.A. ifadesinin ardından parada sahtecilik suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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