Türkiye Gazetesi

Siirt'te bulunan Aksöğüt köyü, duyanları şaşkına çeviren özelliği ile dikkatleri çekiyor. Kurtalan ilçesine bağlı köyde toplam 725 nüfus bulunurken, hepsi 'Yeşilyurt' soyadını taşıyor. İmam Mehmet Şafi Sevcan dışındaki herkesin aynı soyadı taşıması, özellikle okuldaki öğretmenleri zorluyor.

132 mevcutlu Aksöğüt İlk ve Ortaokulu'nda 115 öğrenci aynı soyadı taşıyor. Bazı öğrencilerin adlarının ve sınıflarının aynı olması, ilginç anların yaşanmasına neden oluyor.

Aynı soyadına sahip öğrencilerden 16'sının Muhammed, 3'ünün Rabia, 3'ünün Elif, 2'şer öğrencinin de Gamze, Halime ve Hüseyin adını taşıması nedeniyle gerek derslerde gerekse sınavlarda zor anlar yaşayan öğretmenler, karışıklığın önüne geçmek için aynı isimdeki öğrencilere 'esmer', 'sarışın', 'küçük', 'büyük' gibi fiziki özelliklerine göre sıfatlarla sesleniyor.

"ÖDEV VERİRKEN ZORLUK YAŞIYORDUM"

Sınıf öğretmeni Leyla Akkuş, 3 yıldır görev yaptığı okulda ilk başlarda isimleri ayırt etmekte zorlandığını söyledi.

"Muhammed diye çağırırken 5 Muhammed de ödev gösterirdi. Bazen de seslenince 'acaba hangimiz' diye tereddüt yaşadıkları için hiçbir Muhammed gelmiyordu" diyen Akkuş, yaş ve boy durumuna göre takma adlar kullanmak zorunda kaldıklarını belirtti.

Akkuş, "Sınavlarda veya ödev verirken zorluk yaşıyor, velileri karıştırıyordum. Sınav sonunda kağıdına sadece 'Muhammed' yazan vardı. Öğrenciyi yazısına göre ayırt etmeye çalışıyordum. Bunun yanı sıra Muhammed isimli öğrencilerime yan yana ya da boy sırasına göre oturma düzeni yapıyorum. 'Küçük Muhammed gel, uzun Muhammed gel' diye hitap ediyorum" dedi.

"ESMER ELİF, SARIŞIN ELİF DİYE AYIRDIK"

Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Çiğdem Demir de isimleri aynı öğrencileri, aynı soyadını taşımaları nedeniyle soyadları ile de çağıramadıklarını ifade etti.

"Sınıfımdaki Elif isimli öğrencileri 'esmer Elif', 'sarışın Elif' diye ayırdık" ifadesini kullanan Demir, Elif isimli öğrencilerin kardeşlerinin adının da Muhammed olduğunu belirtti.

Ana sınıfı öğretmeni Müşerref Dikici ise okuldaki 16 Muhammed'den 4'ünün ana sınıfında olduğunu söyledi.

Dikici, "Arkadaşlarıyla ilişkilerinde de bazen isim karışıklığı yaşanıyor. Bir öğrencimiz, 'Muhammed kalemimi aldı' dediğinde hangi Muhammed diye gidip göstermesini istiyorum. Bunun gibi bazı zorluklarımız oluyor ama bu kadar güzel öğrenci ile bir arada olmak çok keyifli. İki ismi olanlara ikinci ismi ile sesleniyorum. 'Muhammed' dediğimde hepsi birlikte ayağa kalkıyor. Sınıfta bir karışıklık yaşanıyor" diye konuştu.

"KARIŞTIRMAMAK İÇİN BABALARININ ADI İLE SESLENİYORUZ"

Köy muhtarı Emrullah Yeşilyurt, imam dışında herkesin akraba olduğu köyde adaşların fazla olmasının bazen zor durumlara yol açtığını vurguladı.

Köyde 93 hane bulunduğunu fakat isim benzerliği nedeni ile burayı büyük bir ev olarak gördüklerini kaydeden Yeşilyurt, "Aynı ismi taşıyan çok çocuk var. Bunları karıştırmamak için babalarının adı ile sesleniyoruz. Örneğin Abdullah oğlu Emrullah, Mehmet oğlu Ali diyoruz. Zaman zaman karışıklığa neden olan bu duruma alıştık" şeklinde konuştu.

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