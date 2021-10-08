Kütahya'da çıkan orman yangını çok sayıda ekibin müdahalesi ile söndürülmeye çalışılıyor. Yangın Balıköy beldesi yakınlarındaki karaçam alanında henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. İhbar üzerine bölgeye Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.
Orman yangınlarına teknolojik tedbir Orman Genel Müdürlüğü yeni bir teknolojik altyapı kuruyor. Orman yangının muhtemel ilerleyişi modellendirilecek. Sistem müdahale için önerilerde bulunacak.
Muğla'da orman yangını kontrol altına alındı Muğla'nın Dalaman ilçesinde gece saatlerinde başlayan orman yangını kontrol altına alındı.
Kütahya'da orman yangını
08.10.2021 - 18:12 | Son Güncelleme: 08.10.2021 - 18:16
Türkiye Gazetesi
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde orman yangını çıktı. Çok sayıda ekibin yangına müdahalesi devam ediyor.
Kütahya'da çıkan orman yangını çok sayıda ekibin müdahalesi ile söndürülmeye çalışılıyor. Yangın Balıköy beldesi yakınlarındaki karaçam alanında henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. İhbar üzerine bölgeye Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.
Etiketler : kütahya,yangın,orman yangını,haberler,
805951 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/805951.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER