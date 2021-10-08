Türkiye Gazetesi

Gaziantep'teki büyük operasyonda 87 kilo eroinhttps://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/800449.aspx ve 30 kilo afyon sakızı ele geçirildi. Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin takip ve operasyonu sonucu 87 kilogram eroin ile 30 kilogram afyon sakızı ele geçirildiğini, bir şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Soylu, "Kahraman polislerimizi ve Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğümüzü tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.



İçişleri Bakanı Soylu duyurdu! Van ve Hakkari'de 405 kilo eroin yakalandı İçişleri Bakanı Soylu, Van ve Hakkari'deki operasyonlarda 405 kilo 600 gram eroin ele geçirildiğini açıkladı.



Bir rekor daha! 566 kilogram eroin ele geçirildi İçişleri Bakanı Soylu, "Bir rekor daha kırıldı" diyerek, Yüksekova'da 566 kilogram eroin ele geçirildiği bilgisini paylaştı. Soylu, nesillerin uyuşturucuyla yok edilmesine izin verilmediği vurgusunu yaptı.