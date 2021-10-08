Türkiye Gazetesi

Gördes ilçesine bağlı Benlieli Mahallesi’ndeki mısır tarlasında yürek yakan bir kaza yaşandı. Tarlada çalışan bir kadın işçinin 3 yaşındaki çocuğu E.D, traktöre takılı olan silaj makinesine kapıldı. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri geldi. Ekipler, yaptıkları kontrolde çocuğun öldüğünü belirledi. Bunun üzerine polis, aracı kullanan işçi H.İ.Y'yi gözaltına aldı. E.D'nin cansız bedeni ise morga kaldırıldı. Gözlerinin önünde çocuğunu kaybeden anne S.D. sinir krizi geçirdi.

7 yaşındaki çocuk uyurken üzerinden kamyon geçti Çorum'da tarlada çalışan ailesinin yanında zaman geçirirken uykusu gelen çocuk, kamyon şoförünün görmemesi üzerine uyuduğu yerde aracın altında kalıp öldü.

3 çocuk annesi kadın estetik operasyondan sonra öldü Adana'da estetik operasyon yaptıran kadının, işlemlerden sonra hayatını kaybetmesi üzerine soruşturma başlatıldı.