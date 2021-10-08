Türkiye Gazetesi

Mecidiyeköy yönüne doğru seyreden bir metrobüs, Perpa durağında arızalandı. Bu sebeple, arkasından gelen araçlar durmak zorunda kaldı. Uzun araç kuyruğu oluştururken duraklarda da insan yoğunluğu yaşandı. Arızalanan metrobüsün kaldırılmasının ardından seferler normale döndü.

Beylikdüzü'nde metrobüsten dumanlar yükseldi, yolcular tahliye edildi Haramidere’den Beylikdüzü İstikametine giden metrobüste çıkan dumanlar korkuya sebep oldu. Metrobüs görevlilerinin müdahalesi ile dumanlar durdurulurken araç otoparka çekildi.

Küçükçekmece'de metrobüsler çarpıştı: 24 yaralı Küçükçekmece Cennet Mahallesi durağına yanaşan bir metrobüse arkadan gelen bir metrobüs çarptı. Kazada 24 kişi yaralandı.