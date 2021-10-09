Türkiye Gazetesi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde yaşanan talihsiz olayda evlerinin balkonundan düşen 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Antalya Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanın en üst katında ikamet eden Erva Kavaklı, balkonda oynadığı sırada yaklaşık 20 metre yükseklikten hafriyat dolu çuvalın üzerine düştü.



112 Acil Servis ekibince Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kavaklı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Çocuğun cenazesi otopsi için aynı hastanenin morguna konuldu. Kavaklı'nın düştüğü kapalı balkonun kiler olarak kullanıldığı öğrenildi.



Lambayı kıran çocuk annesinin korkusundan balkondan atladı Küçükçekmece’de evde oyun oynadığı sırada lambayı kıran 9 yaşındaki çocuk, annesinin korkusundan balkondan atladı. Ayakları kırılan çocuk ameliyata alınırken durumu iyi olduğu öğrenildi.



1 yaşındaki bebek balkondan düşerek öldü Feci haber Malatya'dan geldi, evlerinin balkonundan düşen 1 yaşındaki bebek kaldırıldığı hastanede öldü.