Türkiye Gazetesi

Dünyada milyonlarca kullanıcı olan TikTok’ta tepki çeken akımlar yayılmaya devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri’ndeki vatandaşlar arasında yayılan "Öğretmenini tokatla" akımı büyük tepkilere neden oldu. Video için fiziksel engelli öğretmenine tokat atan genç, hocasını hastanelik etti.

ÖĞRETMENİNİ YUMRUKLADI

Son haftalarda başlatılan söz konusu challengea çok sayıda kullanıcı katıldı. Louisiana eyaletindeki Covington Lisesi'nde öğrenci olan 18 yaşındaki Larianna Jackson, ders zilinin çalmasının ardından öğrenciler sınıftan çıktığı sırada 64 yaşındaki İngilizce öğretmenini yumrukladı.

GÖZALTINA ALINDI

Jackson'un öğretmeni yumrukladığı anlar öğrenciler tarafından cep telefonlarıyla kayda alındı. Olayın ardından öğrenci, polis tarafından gözaltına alındı. Jackson'un darp suçlamasından hüküm giymesi durumunda 1 yıldan 5 yıla kadar hapis ya da 5 bin dolara kadar para cezası alabileceği belirtiliyor.

TİKTOK’TAN AÇIKLAMA GELDİ

Bununla birlikte polis, öğretmenin hastaneye sevk edildikten sonra tedavisi tamamlanarak taburcu edildiği bilgisini verdi. Öte yandan okul yönetimi de saldırıyla alakalı inceleme başlattığını duyurdu. TikTok platformunun Twitter hesabından yapılan açıklamada ise, bu içeriklerin trend olmadığı ve kaldırılacağı vurgulandı.

19 yaşındaki TikTok fenomeni lüks aracıyla kaza yaptı! Hayatını kaybetti 19 yaşındaki TikTok fenomeni Gabriel Salazar, aracıyla ağaçlara çarparak kaza yaptı. Paramparça olan lüks aracın içinde sıkışın Salazar, hayatını kaybetti.

Bir TikTok skandalı daha: Topladığı fındıkların içinde yüzdü! Konya’daki süt banyosu, salça kazanında gezen adamdan sonra bir TikTok faciası da Ordu’dan geldi. Ordu’da topladığı fındıkların içerisine girerek yüzen ve o anları TikTok hesabından paylaşan TikTok kullanıcısı paylaşımıyla sosyal medyanın gündemine oturdu.

TikTok’un açığını buldular Jeton gönderme açığını bulan Mert ve Arda’ya TikTok, ilk olarak 1.500 sonra 20 bin dolar teklif etti. Türk gençler açığın çok önemli olduğunu belirterek teklifi kabul etmedi