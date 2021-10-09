Türkiye Gazetesi

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda 20 Kilo metamfetamin maddesi ele geçirildi. Yakalanan uyuşturucu maddenin İstanbul’dan getirildiğinin anlaşılması üzerine çalışmalar derinleştirildi.

VİLLAYI DEPO OLARAK KULLANIYORLARDI

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, İstanbul’daki operasyon için düğmeye bastı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, 5 Ekim tarihinde Büyükçekmece ilçesinde bulunan bir villaya operasyon gerçekleştirdi.

Operasyon neticesinde adreste yapılan aramalarda, 248 kilo 920 gram sıvı metamfetamin, 533 kilo 140 gram uyuşturucu madde imalatında kullanıldığı değerlendirilen kimyasal madde ve çok sayıda uyuşturucu madde imalatında kullanılan materyal ele geçirildi.

Konu ile ilgili yakalanan ve haklarında “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti” suçundan adli işlem yapılan 2 şüpheli kişinin tahkikat işlemleri devam ediyor.

Çankırı'da uyuşturucu operasyonu, 1 kilogram metamfetamin ele geçirildi ​Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilogram metamfetamin ele geçirilirken 1 kişi tutuklandı.

Hakkari’de 482 kilo eroin, 65 kilo metamfetamin ele geçirildi Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde PKK'nın finans kaynağına büyük darbe vururken, 482 kilo eroin, 65 kilo metamfetamin ele geçirildi.

Emniyet paranoya ve şizofreniye yol açan "metamfetamin"e karşı uyardı Emniyet Genel Müdürlüğü, son yıllarda kullanımı artan “metamfetamin” isimli sentetik uyuşturucu maddenin kısa sürede bipolar bozukluk, paranoya, şizofreni, hatta ölümlere neden olabildiğini belirterek aileleri uyardı.